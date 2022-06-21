Подозреваемый в крупном мошенничестве Митволь выразил готовность возместить ущерб

Экс-замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олег Митволь, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность добровольно возместить ущерб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Красноярский краевой суд.

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«На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб», — рассказали в учреждении.

Однако суд оставил без изменений решение об аресте Митволя до 24 июля, отмечает РИА ФАН.

Бывшего замглавы Росприроднадзора задержали в начале июня. Митволь подозревается в хищении 900 млн рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олег МитвольМошенничествоКрасноярскСуд
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