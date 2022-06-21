Подозреваемый в крупном мошенничестве Митволь выразил готовность возместить ущерб
Экс-замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ» Олег Митволь, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность добровольно возместить ущерб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Красноярский краевой суд.
«На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб», — рассказали в учреждении.
Однако суд оставил без изменений решение об аресте Митволя до 24 июля, отмечает РИА ФАН.
Бывшего замглавы Росприроднадзора задержали в начале июня. Митволь подозревается в хищении 900 млн рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске, напоминает Газета.ру.
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