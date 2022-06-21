Подозреваемый в крупном мошенничестве Митволь выразил готовность возместить ущерб

«На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб», — рассказали в учреждении.

Однако суд оставил без изменений решение об аресте Митволя до 24 июля, отмечает РИА ФАН.

Бывшего замглавы Росприроднадзора задержали в начале июня. Митволь подозревается в хищении 900 млн рублей, выделенных на строительство метро в Красноярске, напоминает Газета.ру.

