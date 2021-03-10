Мошенники стали выманивать деньги у россиян по новой схеме

Телефонные злоумышленники стали использовать звонки потенциальной жертве под видом «полицейских», расследующих утечки данных, из-за которых якобы можно обналичить деньги по доверенности прямо в отделении банка, сообщает РИА Новости.

Мошенники говорят, что преступление якобы было предотвращено благодаря бдительности сотрудника банка, а теперь необходимо выяснить, каким образом произошла утечка данных, позволившая оформить доверенность. Звонившие пытаются выяснить, в каких финансовых учреждениях обслуживается жертва, чтобы начать проверку.

Мошенники придумали новую схему обмана через «Госуслуги»

Дальнейшее развитие событий при таком звонке зависит только от фантазии и усердия мошенников. Получив сведения о счетах и картах, аферисты используют их для хищения средств и оформления подложных кредитов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) разработало меры по борьбе с телефонным мошенничеством. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов. Мобильные операторы смогут с помощью запросов подтверждать друг у друга подлинность номеров звонящих людей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pexels.com // Katrien Grevendonck
ТЕГИ:МошенничествоМошенники
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры