Мошенники стали выманивать деньги у россиян по новой схеме

Дальнейшее развитие событий при таком звонке зависит только от фантазии и усердия мошенников. Получив сведения о счетах и картах, аферисты используют их для хищения средств и оформления подложных кредитов.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) разработало меры по борьбе с телефонным мошенничеством. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов. Мобильные операторы смогут с помощью запросов подтверждать друг у друга подлинность номеров звонящих людей.

