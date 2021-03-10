Мошенники стали выманивать деньги у россиян по новой схеме
Телефонные злоумышленники стали использовать звонки потенциальной жертве под видом «полицейских», расследующих утечки данных, из-за которых якобы можно обналичить деньги по доверенности прямо в отделении банка, сообщает РИА Новости.
Мошенники говорят, что преступление якобы было предотвращено благодаря бдительности сотрудника банка, а теперь необходимо выяснить, каким образом произошла утечка данных, позволившая оформить доверенность. Звонившие пытаются выяснить, в каких финансовых учреждениях обслуживается жертва, чтобы начать проверку.
Дальнейшее развитие событий при таком звонке зависит только от фантазии и усердия мошенников. Получив сведения о счетах и картах, аферисты используют их для хищения средств и оформления подложных кредитов.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) разработало меры по борьбе с телефонным мошенничеством. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов. Мобильные операторы смогут с помощью запросов подтверждать друг у друга подлинность номеров звонящих людей.
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