Эксперты предупредили о новой схеме мошенников с переводом денег потенциальным жертвам

Эксперт указал, что злоумышленники создают сайты, похожие на порталы известных инвестиционных компаний.

«Они убеждают россиян зарегистрироваться в подставном личном кабинете и перевести средства якобы на брокерский счет», — отметил Павлунин в беседе с «Известиями».

Человек переводит деньги на карту или электронный кошелек злоумышленников, а перед этим преступники перечисляют жертве 10-15 тысяч рублей, якобы заработанные ею на сделках, отмечает Ura.ru.

Эксперты указывают, что эта схема пока слабо распространена, однако ее активному внедрению могут поспособствовать сами будущие жертвы, рекомендующие другим инвестировать после получения первых денег.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев призвал россиян, пострадавших от действий мошенников, обращаться в правоохранительные органы. По словам специалиста, о преступлении сообщает лишь каждый четвертый, из-за чего многие злоумышленники остаются безнаказанными, пишет РИА ФАН.

