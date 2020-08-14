Депутат МГД Александр Семенников дал советы, как безопасно совершать покупки онлайн

Александр Семенников подчеркнул, что информация вашей банковской карты, которой вы расплачиваетесь в интернете, это ваши персональные данные, часть из которых строго конфиденциальная.

«Помимо пин-кода карты, который недопустимо кому-либо сообщать или оставлять в чьем-либо доступе, это CVC/CVV код (три цифры на оборотной стороне карты). Практически все случаи мошенничества в онлайн-торговле связаны с тем, что у покупателя обманным путем выманивают именно эти особо конфиденциальные данные», – рассказал он.

Семенников напомнил, что, если вы ввели или кому-то сообщили одноразовый пароль на списание средств, который присылают в смс, ответственность за совершенную транзакцию лежит на вас, оспорить ее не получится. В связи с этим депутат предлагает завести отдельную карту, где можно держать только ту сумму, которую вы планируете потратить на покупку.

«Чтобы обезопаситься еще больше, многие открывают специальную карту для интернет-покупок (чаще всего виртуальную – большинство банков сейчас предоставляют такую услугу). На ней можно держать лишь ту сумму, которая предназначена для покупки – больше вы ничем не рискуете», – пояснил депутат.

По его словам, совершая онлайн-покупки, в целом следует придерживаться таких же мер предосторожности, как и в традиционной торговле. Например, тревожным звоночком будут слишком низкие цены.

Стоит насторожиться, если интернет-магазин предлагает сверхвыгодные цены, которые в несколько раз ниже конкурентов. «Возможно, это специальный сайт, созданный для так называемого фишинга – обманного получения данных банковских карт. Оставляя на них номер и секретный CVV-код, вы попросту отдаете их мошенникам, которые могут воспользоваться этими данными в других интернет-магазинах. Таким образом, любое сверхвыгодное предложение в Сети приходится перепроверять – в частности, по отзывам в поисковиках», – рассказал депутат.

Он пояснил, что мошенники зачастую создают фишинговые сайты, маскирующиеся под известные порталы. Причем поисковики иногда могут выдавать фальшивый сайт раньше оригинала, поскольку злоумышленники специально покупают рекламную выдачу.

«Здесь стоит учесть, что практически все настоящие интернет-магазины в наше время работают в режиме безопасного соединения (TLS) – в адресной строке браузера должен загораться значок в виде замка слева от адреса. Кроме того, полезно вбить адрес магазина в адресную строку вручную, а не по ссылке с поисковой машины – так можно избежать путаницы с почти не отличимыми графически адресами», – пояснил парламентарий.

«И последняя, но не менее важная мера предосторожности – обезопасить устройство, с которого вы совершаете онлайн-покупки, от вредоносных программ. Данные карты могут «утечь» с компьютера или телефона пользователя при помощи вирусов и троянских программ. Чтобы избежать этого, устройство, с которого ведутся покупки и расчеты, должно быть гарантированно свободным от вредоносных программ: иметь антивирус, актуальную версию операционной системы и браузера», – добавил депутат.

