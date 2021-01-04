Эксперт объяснил, где мошенники берут номера телефонов

Мошенники используют два канала сбора телефонных номеров, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя генерального директора НАФИ Тимура Аймалетдинова.

По его словам, это «слитые» клиентские базы из банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, а также автоматический сбор номеров телефонов. Как говорит эксперт, получив номер телефона, мошенники могут сопоставить его с другими базами и получить имя человека, а также другие личные сведения, либо финансовую информацию.

Как правило, злоумышленники в ходе телефонного разговора используют уловки, обычно – угрозы и давление на срочность. В результате, человек в стрессовом состоянии становится жертвой мошенника.