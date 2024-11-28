Исследование: Более 50% россиян столкнулись с мошенниками перед распродажами

Более половины опрошенных россиян в канун распродаж столкнулись с тематическим мошенничеством. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Как выяснили аналитики, 10-29 ноября 36% респондентов столкнулись с мошенничеством, когда злоумышленники пытались выманить у них деньги под предлогом распродажи. Деньги аферистам перевели 14% опрошенных. Годом ранее с мошенниками столкнулись 48% россиян, лишились средств 37%.

По данным экспертов, в 51% случаев респонденты натыкались на копии сайтов известных магазинов и чаще всего попадались на эту мошенническую схему. Кроме того, 24% опрошенных пострадали от рассылки электронных писем с предложением горящих скидок. Еще 19% респондентов столкнулись с вредоносными ссылками в мессенджерах, 6% — со звонками якобы из банков, ссылками от «знакомых», уведомлениями о крупных выигрышах на распродажах.

Как отметила глава департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко, чаще всего россияне теряли деньги из-за того, что мошенники торопили жертв и не давали им возможности обдумать «выгодную акцию». Эксперт рекомендовала более ответственно подходить к финансовым решениям во время распродаж и в случае слишком большой скидки на товар насторожиться.

Ранее Росстандарт предупредил россиян о новых методах мошенничества с «дистанционной поверкой» приборов учета, напомнив, что измерительные устройства могут проверять только аккредитованные организации очно, пишет Ura.ru.

