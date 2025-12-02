Мошенники продают фейковые билеты в Большой и другие театры в чатах
К предновогоднему сезону мошенники, продающие несуществующие билеты на «Щелкунчика» и другие популярные представления, массово перебрались в мессенджеры, сообщают «Известия».
Основной площадкой для их деятельности стал Telegram. Злоумышленники создают поддельный канал, имитирующий официальную страницу Большого или иного известного театра. Затем в чатах жилых комплексов, дачных поселков, школ и детских садов появляются сообщения якобы от соседей или родителей, которые рекламируют этот канал, соблазняя скидками и выгодными условиями. После перевода денег покупатель оказывается заблокирован, а злоумышленники, выиграв время для новых обманов, вскоре удаляют и сам канал. Особенно эффективна эта схема в чатах новостроек, где жители еще не знакомы друг с другом и склонны доверять таким сообщениям.
Наплыв аферистов ожидается на фоне старта продаж билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, который запланирован на 2 декабря. Театр напоминает, что единственным легальным каналом продажи является его официальный сайт, где также будет проводиться традиционный аукцион на часть билетов.
В электронном билете будут указывать имя, отчество, фамилию посетителя, номер удостоверяющего личность документа, который необходимо предъявить при проходе на спектакль одновременно с билетом. Приобретающие билет для себя могут одновременно купить билеты еще для трех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru