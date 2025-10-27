Каждый пятый горожанин в России стал регулярно посещать театры

Уточняется, что в опросе приняли участие более семи тысяч жителей городов от 16 до 55 лет.

Результаты опроса показали, что доля тех, кто посещает театры хотя бы раз в два-три месяца составила 21%. Для сравнения в 2024 году об этом заявили лишь 19,5% респондентов.

Также 22,1% опрошенных отметили, что минимум раз в несколько месяцев ходят на концерты, годом ранее показатель составлял 21,4%. Доля тех, кто хотя бы раз в два-три месяца посещает какие-либо развлекательные события возросла за год с 52,7% до 54%.

При этом среди наиболее популярных билетных сервисов респонденты выделили «Яндекс Афишу» (24%), «Афишу» (13%), Kassir.ru (11%), «Т-Банк Афиша» (8%), Kassy.ru (5%).

Ранее прима-балерина Большого театра Евгения Образцова рассказала «Радиоточке НСН», что балетная публика сегодня сильно помолодела. По ее словам, молодежь ходит на балет регулярно, это событие перестало быть грандиозным выходом в свет, которое планируют за много месяцев.

