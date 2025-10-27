Каждый пятый горожанин в России стал регулярно посещать театры
В третьем квартале 2025 года каждый пятый житель города в России стал регулярно посещать театры, следует из исследований исследовательской компании ICMR (ООО «ГФК-Русь»).
Уточняется, что в опросе приняли участие более семи тысяч жителей городов от 16 до 55 лет.
Результаты опроса показали, что доля тех, кто посещает театры хотя бы раз в два-три месяца составила 21%. Для сравнения в 2024 году об этом заявили лишь 19,5% респондентов.
Также 22,1% опрошенных отметили, что минимум раз в несколько месяцев ходят на концерты, годом ранее показатель составлял 21,4%. Доля тех, кто хотя бы раз в два-три месяца посещает какие-либо развлекательные события возросла за год с 52,7% до 54%.
При этом среди наиболее популярных билетных сервисов респонденты выделили «Яндекс Афишу» (24%), «Афишу» (13%), Kassir.ru (11%), «Т-Банк Афиша» (8%), Kassy.ru (5%).
Ранее прима-балерина Большого театра Евгения Образцова рассказала «Радиоточке НСН», что балетная публика сегодня сильно помолодела. По ее словам, молодежь ходит на балет регулярно, это событие перестало быть грандиозным выходом в свет, которое планируют за много месяцев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане отменили концерты певца Akmal’ после скандала в Петропавловске
- «Конец чуда»: Немецкий депутат объяснил, почему Porsche достиг дна
- Литва разрешила проезд транзитом в Калининград через «Мядининкай»
- Собянин: На Красной площади откроется временная выставка под открытым небом
- Валуев озвучил великана в фильме «Маша и медведи»
- «Побалагурим!»: Игорь Бутман о дне рождения и российской публике
- Украинская журналистка Монтян попала в РФ в список террористов и экстремистов
- «Не долечиваемся и бросаем»: Названа главная ошибка при приеме антибиотиков
- СК РФ: Два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе
- Wylsacom прредрек новый рекорд продаж iPhone в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru