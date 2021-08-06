Мошенники придумали схему обмана россиян с выдачей кредита

Злоумышленники изобрели новую схему обмана с выдачей кредита. Россиянам без их ведома переводят микрозаймы. По информации «Российской газеты», в преступных манипуляциях, как правило, принимают участие микрофинансовые организации.

СМИ приводит в пример историю инженера из Твери, на счёт которого внезапно поступило 45 тысяч рублей. Мужчина захотел вернуть деньги, но не смог, потому что в переводе не было информации о реквизитах. Через пару дней ему позвонил представитель микрофинансовой организации и попросил погасить кредит. Причем сутки нахождения суммы на счетах потерпевшего стоили 3%. Позже жителя Твери стали донимать коллекторы из Ростовской области.

Юристы рекомендуют в таких ситуациях зафиксировать в своём банке факт перевода денег, а затем написать заявление об ошибочном платеже.

Ранее в ЦБ назвали способ борьбы с телефонными мошенниками. Если телефонные злоумышленники представляются сотрудниками Банка России и пытаются получить банковские реквизиты, необходимо сбросить звонок и обратиться в ЦБ. Об этом рассказал первый заместитель директора департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев в интервью радио Sputnik.







