Мошенники придумали новый способ кражи денег через «обновление браузера»
Мошенники начали маскировать свои программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера. Об этом сообщили в компании по кибербезопасности Angara Security.
Так, на сайтах онлайн-магазинов мошенники распространяют баннеры с сообщением о том, что версия браузера устарела и для повышения уровня безопасности ее необходимо обновить. Такие уведомления отображаются у пользователей Android. В компании отметили, что появление таких инцидентов может быть и среди пользователей других операционных систем.
Ранее гендиректор Group-IB в пресс-центре НСН назвал самую популярную схему «развода» у мошенников. По его словам, организаторы создают платформу и приглашают туда людей, с которыми совместно убеждают пользователей сделать какое-то действие.
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