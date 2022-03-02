Мошенники придумали новый способ кражи денег через «обновление браузера»

Так, на сайтах онлайн-магазинов мошенники распространяют баннеры с сообщением о том, что версия браузера устарела и для повышения уровня безопасности ее необходимо обновить. Такие уведомления отображаются у пользователей Android. В компании отметили, что появление таких инцидентов может быть и среди пользователей других операционных систем.

Ранее гендиректор Group-IB в пресс-центре НСН назвал самую популярную схему «развода» у мошенников. По его словам, организаторы создают платформу и приглашают туда людей, с которыми совместно убеждают пользователей сделать какое-то действие.

