Гендиректор Group-IB назвал самую популярную схему «развода» у мошенников
По словам Волкова, в социальном мошенничестве драйвером большого роста являются партнерские программы.
Организаторы создают платформу и приглашают туда людей, с которыми совместно убеждают пользователей сделать какое-то действие, заявил генеральный директор и основатель GROUP-IB Дмитрий Волков в пресс-центре НСН.
«Сейчас проблема номер один – это все, что относится к так называемой социальной инженерии, это телефонное мошенничество, фишинговые атаки. Это сейчас угроза номер один для клиентов банков. В социальном мошенничестве драйвером большого роста являются так называемые партнерские программы. Появляются несколько организаторов, которые создают платформу, куда начинают привлекать как можно больше людей, низкоквалифицированных специалистов, которые не обладают техническими навыками, не являются продвинутыми хакерами. Но при этом эти люди могут выполнять много рутинной работы: звонить, создавать фишинговые сайты, распространять ссылки, убеждать пользователя сделать какое-то действие, и, когда вот таких людей много, начинается масштабная игра и мошенники зарабатывают много. По нашим данным, таких партнерских программ насчитали за этот год 70, может чуть больше. При этом суммы хищения не большие, но их очень много. Все эти партнерские программы занимаются активным рекрутингом», - отметил Волков.
Российский хакер Александр Варской в пресс-центре НСН ранее отмечал, что в России увеличивается число специалистов, которые занимаются кибербезопасностью.
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