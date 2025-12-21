Мошенники придумали новую схему обмана с корпоративными новогодними подарками

Эксперты пояснили, что злоумышленники отправляют сотрудникам компаний SMS-сообщения якобы от службы доставки. В них утверждается, что один из клиентов организации решил отправить новогодний подарок, но курьеру не удалось дозвониться до получателя. Далее предлагается связаться напрямую по указанному номеру телефона. Такой подход создает иллюзию доверия и делового контекста, хотя информацию о контрагентах и клиентах мошенники берут из открытых источников.

После установления контакта преступники пытаются выманить у жертвы персональные и конфиденциальные данные, сообщить о необходимости оплатить различные сборы или направить на фишинговый сайт, имитирующий ресурс отправителя.

В компании отметили, что подобные инциденты остаются одной из главных угроз в новогодний период. Они наносят прямой ущерб репутации бизнеса и значительно снижают доверие со стороны партнеров, что в итоге приводит к финансовым потерям.

