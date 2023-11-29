Мошенники начали рассылать россиянам сообщения в мессенджерах о взломе Госуслуг

Мошенники начали массово рассылать россиянам в мессенджерах сообщения о том, что их аккаунт на «Госуслугах» якобы взломан, передает РИА Новости со ссылкой на эксперта платформы Народного фронта «Мошеловка» Александры Пожарской.

Подобные сообщения приходят гражданам в Telegram и WhatsApp, мошенники предлагают потенциальным жертвам позвонить по указанному номеру для решения проблемы. После этого обманутые граждане получают ссылку с вредоносными программами.

В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов

Мошенники также стали оформлять займы на участников СВО, рассказала директор объединения Найля Липатова на конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передает РИА Новости.По ее словам, граждане пытаются оформить кредит на тех, кто сейчас находится на спецоперации. У некоторых родственников есть, например, доступ к Госуслугам, чтобы получить необходимые данные.

До этого мошенники придумали новую схему обмана россиян со звонками в приложениях площадок для объявлений, рассказали специалисты ВТБ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МошенникиГосуслуги

Горячие новости

Все новости

партнеры