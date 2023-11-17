В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил о массовой атаке мошенников на своих коллег. О деталях случившегося он рассказал в Telegram-канале.
По его словам, депутаты получают подозрительные сообщения якобы от имени председателей комитетов, в которых они состоят. Парламентариев, например, просят решить какой-то вопрос, оказать помощь. Гусев отметил, что со всеми ложными сообщениями разберется прокуратура.
Об атаках также предупреждали депутаты Олег Морозов и Василий Пискарев - от их имени аферисты организовали рассылки.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал «Радиоточке НСН» подробности взлома его аккаунта в WhatsApp (мессенджер принадлежит запрещенной в РФ и признанной экстремистской корпорации Meta - прим. НСН), предположив, что его персону выбрали неслучайно. В сентябре корреспондент НСН обратился к Соловьеву через с WhatsApp за комментарием. В ответ пришло сообщение с просьбой «одолжить до завтра 29 тысяч рублей». Вскоре юрист написал в Telegram, что его аккаунт «вскрыли хохлодемоны».Он призвал россиян проверять любые просьбы, которые им приходят в сообщениях, при необходимости – перезванивать человеку и уточнять, что случилось на самом деле.
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