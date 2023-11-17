В Госдуме пожаловались на интернет-мошенников, атакующих депутатов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил о массовой атаке мошенников на своих коллег. О деталях случившегося он рассказал в Telegram-канале.

По его словам, депутаты получают подозрительные сообщения якобы от имени председателей комитетов, в которых они состоят. Парламентариев, например, просят решить какой-то вопрос, оказать помощь. Гусев отметил, что со всеми ложными сообщениями разберется прокуратура.