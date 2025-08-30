СМИ: Макрон и Мерц поговорят с Трампом на выходных
30 августа 202509:43
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерены провести беседы с лидером США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
«Макрон и Мерц планируют поговорить с Трампом на этих выходных», - отмечает агентство.
Вероятно, лидеры Франции и Германии проведут раздельные переговоры с главой Белого дома.
Ранее Дональд Трамп побеседовал в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
