Мошенники начали проникать в квартиры россиян под предлогом эпидемии
Роспотребнадзор сообщил о видах мошеннических действий в период эпидемии коронавируса. О способах обмана граждан говорится на сайте ведомства.
Злоумышленники обманывают потребителей, используя их страхи. Например, граждане и юрлица предлагают за предоплату «уникальные» товары для борьбы с инфекцией. Речь может идти об особых фильтрах, очистителях воздуха или лекарствах, пишут «Известия».
Другим поводом для обмана стали оплата якобы выписанного штрафа за нарушение самоизоляции, обязательное проведение платного анализа на ковид или получение особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы.
Кроме того, мошенники пытаются проникнуть в квартиру под новыми предлогами: визит врача, соцработника, сотрудника компании, проводящей санитарную обработку помещений, передает RT.
Роспотребнадзор советует быть осмотрительными и использовать только официальные источники.
Психолог Татьяна Попова рассказала в эфире НСН, что жертвами мошенников чаще становятся доверчивые люди, а аналитик Владимир Ульянов порекомендовал максимально скептически относится ко всем предложениям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru