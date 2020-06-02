Мошенники начали проникать в квартиры россиян под предлогом эпидемии

Роспотребнадзор сообщил о видах мошеннических действий в период эпидемии коронавируса. О способах обмана граждан говорится на сайте ведомства.

Злоумышленники обманывают потребителей, используя их страхи. Например, граждане и юрлица предлагают за предоплату «уникальные» товары для борьбы с инфекцией. Речь может идти об особых фильтрах, очистителях воздуха или лекарствах, пишут «Известия».

Другим поводом для обмана стали оплата якобы выписанного штрафа за нарушение самоизоляции, обязательное проведение платного анализа на ковид или получение особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы.