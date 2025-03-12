Мошенники начали пользоваться самозапретом на кредиты для обмана граждан

Мошенники стали использовать функцию самозапрета на кредиты, чтобы обманывать граждан, сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финансовой грамотности.

Злоумышленники звонят жертвам от имени сотрудников «Госуслуг» и заявляют, что самозапрет был установлен неверно. После этого они присылают человеку фишинговую ссылку.

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После того, как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий «Госуслуги», вводит свои данные для входа, а затем они автоматически оказываются у мошенников.

После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы и могут авторизоваться в приложении банка и управлять счетами.

С 1 марта вступил в силу закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Для установления либо снятия запрета россиянину следует подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через портал госуслуг или многофункциональный центр, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:МошенничествоГосуслуги

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