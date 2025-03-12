Мошенники начали пользоваться самозапретом на кредиты для обмана граждан

После того, как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий «Госуслуги», вводит свои данные для входа, а затем они автоматически оказываются у мошенников.

После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы и могут авторизоваться в приложении банка и управлять счетами.

С 1 марта вступил в силу закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Для установления либо снятия запрета россиянину следует подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через портал госуслуг или многофункциональный центр, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

