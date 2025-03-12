Власти РФ поддержали внедрение самозапрета покупок на маркетплейсах
Министерство экономического развития России считает возможным совместно с маркетплейсами провести эксперимент по внедрению самозапрета или лимита на покупки на онлайн-платформах, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ ведомства на обращение депутата Госдумы Владислава Даванкова.
Он считает, что данная инициатива необходима, чтобы уберечь граждан от импульсивных трат. В письме Минэкономразвития говорится, что можно будет на добровольной основе реализовать соответствующий функционал. Ведомство концептуально поддерживает инициативу парламентария.
Ранее стало известно, что около 2,7 млн человек установили самозапрет на кредиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru