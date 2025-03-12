Власти РФ поддержали внедрение самозапрета покупок на маркетплейсах

Он считает, что данная инициатива необходима, чтобы уберечь граждан от импульсивных трат. В письме Минэкономразвития говорится, что можно будет на добровольной основе реализовать соответствующий функционал. Ведомство концептуально поддерживает инициативу парламентария.

Ранее стало известно, что около 2,7 млн человек установили самозапрет на кредиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

