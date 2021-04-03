В Центробанке рассказали о подозрительных банковских переводах
Первый замглавы Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев в интервью радио Sputnik рассказал, в каких случаях банк может признать перевод подозрительным.
Эксперт отметил, что банковские системы для борьбы с мошенниками оценивают операцию по ряду универсальных параметров, однако важен и так называемый профиль поведения пользователя.
«Например, если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку где-нибудь на другом конце мира где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платежное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идет целенаправленная атака», — пояснил Сычев.
По словам специалиста, в подозрительных случаях банк обязан приостановить операцию и выяснить у клиента, действительно ли он совершает платеж.
«Если банк не сможет связаться с клиентом, по закону он обязан дальше провести эту операцию», – уточнил Сычев.
Эксперт напомнил, что по телефону нельзя сообщать свои персональные данные и данные карты, поскольку мошенник может выдавать себя за сотрудника банка. Сычев рекомендует при малейшем сомнении обращаться в колл-центр банка, номер телефона которого указан на обратной стороне карты.
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