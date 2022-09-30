Мошенники начали красть деньги у россиян, обещая выплаты по мобилизации
Мошенники начали выманивать данные россиян для входа в онлайн-банки, обещая гражданам выплаты в связи с мобилизацией. Об этом пишут Известия.
Как сообщил изданию руководитель отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Константин Мельников, злоумышленники собирают информацию на фейковых интернет-ресурсах. Так, на поддельном сайте указано, что россияне могут принять участие в связанной со спецоперацией программе «ZaНаших» и получить по 6,5 тысячи рублей помощи.
Затем потенциальной жертве предлагают выбрать банк для перечисления средств и оставить свои платежные и персональные данные: ФИО, номер телефона, номер карты, логин и пароль для входа в онлайн-банк, секретное слово. После получения этих сведений мошенники могут похитить средства с банковского счета, также пострадавшему грозит потеря доступа к личному кабинету.
«Самая главная цель злоумышленников — ввести население в заблуждение и обогатиться за счет паники и слабой информированности людей. А также подорвать репутацию финансовых и прочих госучреждений РФ в глазах населения», — подчеркнул Мельников.
Эксперты указывают, что мошенники также активизировались в Telegram-каналах. Специалисты советуют не поддаваться эмоциям и не перечислять деньги.
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