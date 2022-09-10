Телефонные мошенники начали выманивать данные для «расследований» о сотрудниках ЦБ
Телефонные мошенники начали использовать новую схему для похищения денег, злоумышленники просят жертву помочь в «расследовании» придуманных незаконных действий сотрудников Центробанка. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщает агентство, мошенники изменили легенду: потенциальной жертве звонит якобы капитан полиции из ГУ МВД, который сообщает, что расследует деятельность якобы воспользовавшихся служебным положением должностных лиц ЦБ. Собеседник задает вопросы про посещение МФЦ и заполнение документов, а также довольно жестко предупреждает, что рассказывать родственникам о «расследовании» запрещено.
«Банк России неоднократно отмечал, что исходя из текущей повестки мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан. <...> В настоящее время злоумышленники активно применяют комбинированные схемы мошенничества (преимущественно телефонного) и их основным инструментом является использование приемов и методов социальной инженерии», - отметили в пресс-службе ЦБ.
В свою очередь, эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова указала, что в последний год наблюдается «расширение линейки предложений» мошенников.
«Теперь можно услышать о "расследовании деятельности сотрудников ЦБ", "о предъявлении доверенности на управление денежными средствами от Вашего имени Вашим родственником в каком-либо из отделений банка", "о расследовании деятельности сотрудников Вашей организации" и т.д. и т.п.», - рассказала специалист.
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