Телефонные мошенники начали выманивать данные для «расследований» о сотрудниках ЦБ

Как сообщает агентство, мошенники изменили легенду: потенциальной жертве звонит якобы капитан полиции из ГУ МВД, который сообщает, что расследует деятельность якобы воспользовавшихся служебным положением должностных лиц ЦБ. Собеседник задает вопросы про посещение МФЦ и заполнение документов, а также довольно жестко предупреждает, что рассказывать родственникам о «расследовании» запрещено.

«Банк России неоднократно отмечал, что исходя из текущей повестки мошенники оперативно меняют свои схемы и сценарии для хищения денег у граждан. <...> В настоящее время злоумышленники активно применяют комбинированные схемы мошенничества (преимущественно телефонного) и их основным инструментом является использование приемов и методов социальной инженерии», - отметили в пресс-службе ЦБ.

В свою очередь, эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова указала, что в последний год наблюдается «расширение линейки предложений» мошенников.

«Теперь можно услышать о "расследовании деятельности сотрудников ЦБ", "о предъявлении доверенности на управление денежными средствами от Вашего имени Вашим родственником в каком-либо из отделений банка", "о расследовании деятельности сотрудников Вашей организации" и т.д. и т.п.», - рассказала специалист.

