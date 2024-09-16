Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы якобы с хорошей со скидкой, сообщили в пресс-службе оператора связи «Билайн», передает РИА Новости.

Если клиент соглашается на скидку, его просят перевести деньги за тариф сразу за несколько месяцев, чтобы активировать услугу. Потом мошенники просто исчезают, а деньги клиенту вернуть никто не может. Компании просят проверять любые тарифы на официальных сайтах.