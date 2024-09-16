Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами
Мошенники придумали новую схему обмана россиян: они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы якобы с хорошей со скидкой, сообщили в пресс-службе оператора связи «Билайн», передает РИА Новости.
Если клиент соглашается на скидку, его просят перевести деньги за тариф сразу за несколько месяцев, чтобы активировать услугу. Потом мошенники просто исчезают, а деньги клиенту вернуть никто не может. Компании просят проверять любые тарифы на официальных сайтах.
Злоумышленники для получения личных данных своих жертв чаще всего используют две основные схемы мошенничества: звонки якобы от «Мосэнерго» или от имени сотрудников портала Госуслуг, сообщил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
В первом случае злоумышленники звонят от компании «Мосэнерго» и убеждают человека, что ему необходимо заменить счетчики света и воды в квартире, поэтому нужно установить приложение на смартфон. Либо предлагают помочь оформить заявку и далее действует стандартная схема обмана. Во втором варианте мошенники звонят от лица сотрудников портала Госуслуг и убеждают обновить персональные данные, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru