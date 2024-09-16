Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами

Мошенники придумали новую схему обмана россиян: они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы якобы с хорошей со скидкой, сообщили в пресс-службе оператора связи «Билайн», передает РИА Новости.

Если клиент соглашается на скидку, его просят перевести деньги за тариф сразу за несколько месяцев, чтобы активировать услугу. Потом мошенники просто исчезают, а деньги клиенту вернуть никто не может. Компании просят проверять любые тарифы на официальных сайтах.

Мошенники «переключились» на приложения для здоровья

Злоумышленники для получения личных данных своих жертв чаще всего используют две основные схемы мошенничества: звонки якобы от «Мосэнерго» или от имени сотрудников портала Госуслуг, сообщил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В первом случае злоумышленники звонят от компании «Мосэнерго» и убеждают человека, что ему необходимо заменить счетчики света и воды в квартире, поэтому нужно установить приложение на смартфон. Либо предлагают помочь оформить заявку и далее действует стандартная схема обмана. Во втором варианте мошенники звонят от лица сотрудников портала Госуслуг и убеждают обновить персональные данные, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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