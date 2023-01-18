СМИ: фигуристка Тарасова перевела телефонным мошенникам почти 800 тысяч рублей

Призёр Олимпийских игр фигуристка Евгения Тарасова перевела телефонным мошенникам 780 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства уточнил, что злоумышленники звонили спортсменке под видом следователя и работника Центробанка, и убедили её в том, что на её имя открыто несколько кредитов, а также в том,что спасти деньги можно только обналичив и переведя их на другой счёт.

«Возбуждено уголовное дело о мошенничестве», - рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт обращения гражданки, однако подробности уточнять не стали.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Центробанку и кабмину рассмотреть возможность создания механизма выплаты компенсаций пострадавшим от мошеннических действий гражданам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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