СМИ: фигуристка Тарасова перевела телефонным мошенникам почти 800 тысяч рублей
Призёр Олимпийских игр фигуристка Евгения Тарасова перевела телефонным мошенникам 780 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что злоумышленники звонили спортсменке под видом следователя и работника Центробанка, и убедили её в том, что на её имя открыто несколько кредитов, а также в том,что спасти деньги можно только обналичив и переведя их на другой счёт.
«Возбуждено уголовное дело о мошенничестве», - рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт обращения гражданки, однако подробности уточнять не стали.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Центробанку и кабмину рассмотреть возможность создания механизма выплаты компенсаций пострадавшим от мошеннических действий гражданам, сообщает RT.
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