Мошенник попросил Алибасовых вернуть подкинутого им «Лжечучу»
Мужчина, который обманул семью продюсера Бари Алибасова, вручив «фальшивого» кота в обмен на 800 тысяч рублей, попросил вернуть животное. Как отмечает РИА Новости, мошенники признался, что украл похожее на любимца Бари Алибасова животное у своих знакомых.
По словам Бари Алибасов – младшего, мужчина, который выманил деньги обманным путём, появился и вернул 550 тысяч рублей. Оставшиеся 250 тысяч он успел потратить, но обещал всё компенсировать в самое ближайшее время. Своё благородство злоумышленник объяснил тем, что он украл «Лжечучу» у своих знакомых. И теперь реальные хозяева кота пригрозили обратиться в полицию. Кроме того,
Сын Бари Алибаасова заявил, что но оказался в затруднительном положении, поскольку кота уже успели подарили поклоннице группы «На-На».
Напомним, кот известного продюсера по кличке Чуча пропал 11 июня во время пресс-конференции, которую проводили в квартире Бари Алибасова. За возвращение пропавшего любимца семья объявила вознаграждение в 800 тыс. рублей, однако мошенники под видом Чучи принесли другого кота. Позднее любимца Бари Алибасова обнаружили в московском центре кунг-фу. Нашедший кота человек отказался от вознаграждения.
Ранее сегодня сын Бари Алибасова не подтвердил информацию о переводе отца из реанимации в обычную палату. По его словам, продюсер находится «на финальных анализах», после чего врачи смогут сделать заключение о том, есть ли необходимость дальнейшего пребывания в реанимационном отделении клиники. Там Бари Алибасов оказался 4 июня после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот».
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