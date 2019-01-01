Мошенник попросил Алибасовых вернуть подкинутого им «Лжечучу»

Мужчина, который обманул семью продюсера Бари Алибасова, вручив «фальшивого» кота в обмен на 800 тысяч рублей, попросил вернуть животное. Как отмечает РИА Новости, мошенники признался, что украл похожее на любимца Бари Алибасова животное у своих знакомых.

По словам Бари Алибасов – младшего, мужчина, который выманил деньги обманным путём, появился и вернул 550 тысяч рублей. Оставшиеся 250 тысяч он успел потратить, но обещал всё компенсировать в самое ближайшее время. Своё благородство злоумышленник объяснил тем, что он украл «Лжечучу» у своих знакомых. И теперь реальные хозяева кота пригрозили обратиться в полицию. Кроме того,

Сын Бари Алибаасова заявил, что но оказался в затруднительном положении, поскольку кота уже успели подарили поклоннице группы «На-На».