Тяжёлый инвалид. Разин раскрыл правду об Алибасове

Бари Алибасова после отравления жидкостью для промывки труб уже никогда не будет прежним человеком. Такую точку зрения продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин высказал kp.ru. По его словам, медикам предстоит поставить основателю группы «На-На» искусственный пищевод.

Как отмечает RT, Разин побывал в палате своего коллеги и товарища, когда то пришёл в себя. По словам продюсера «Ласкового мая», Алибасов очень расстроился, когда понял, в каком он состоянии. Андрей Разин также констатировал, что Бари Алибасов в любом случае останется тяжёлым инвалидом.

В свою очередь сын продюсера «На-На» Бари Алибасов-младший рассказал, что отца планируют отправить на лечение в Европу, как только минует угроза его жизни, сообщают argumenti.ru. Как подчёркивает сын, речь идёт о периоде реабилитации, что же касается реанимационной помощи, то она, по его словам, лучше всего в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

