Мосгорсуд узаконил арест хабаровского губернатора Фургала

Московский городской суд принял постановление о признании законным ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств предпринимателей в начале 2000-ых годов. Таким образом, отклонена жалоба адвокатов на содержание главы региона в следственном изоляторе.

Сам Сергей Фургал принимал участие в заседании в формате видео-конференц-связи из СИЗО. Как передает ТАСС, во время перерыва он охарактеризовал изолятор как «место с плохой аурой», а себя назвал «обезьянкой в клетке». Он также предрёк, что скоро все потеряют к его делу интерес, как только всплывёт новый информационный повод.