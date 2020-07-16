Мосгорсуд узаконил арест хабаровского губернатора Фургала
Московский городской суд принял постановление о признании законным ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств предпринимателей в начале 2000-ых годов. Таким образом, отклонена жалоба адвокатов на содержание главы региона в следственном изоляторе.
Сам Сергей Фургал принимал участие в заседании в формате видео-конференц-связи из СИЗО. Как передает ТАСС, во время перерыва он охарактеризовал изолятор как «место с плохой аурой», а себя назвал «обезьянкой в клетке». Он также предрёк, что скоро все потеряют к его делу интерес, как только всплывёт новый информационный повод.
При этом опальный чиновник, представляющий ЛДПР, пожаловался, что администрация СИЗО не доставляет ему передачи.
По версии следствия, Сергей Фургал может быть причастен к организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Губернатор своей вины не признаёт, после его ареста в Хабаровске прошли массовые акции протеста.
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