Мосгорсуд узаконил арест хабаровского губернатора Фургала

Московский городской суд принял постановление о признании законным ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств предпринимателей в начале 2000-ых годов. Таким образом, отклонена жалоба адвокатов на содержание главы региона в следственном изоляторе.

Сам Сергей Фургал принимал участие в заседании в формате видео-конференц-связи из СИЗО. Как передает ТАСС, во время перерыва он охарактеризовал изолятор как «место с плохой аурой», а себя назвал «обезьянкой в клетке». Он также предрёк, что скоро все потеряют к его делу интерес, как только всплывёт новый информационный повод.

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При этом опальный чиновник, представляющий ЛДПР, пожаловался, что администрация СИЗО не доставляет ему передачи.

По версии следствия, Сергей Фургал может быть причастен к организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Губернатор своей вины не признаёт, после его ареста в Хабаровске прошли массовые акции протеста.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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