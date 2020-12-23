Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Фургалу
Мосгорсуд в среду 23 декабря рассмотрит жалобу защиты на продление ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который обвиняется в организации убийств в начале 2000-х годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд рассмотрит жалобу в 10:10 утра. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест до 9 марта. Фургал был задержан 9 июля 2020 года. СК РФ подозревает Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004 и 2005 годах. Всё время после задержания Фургал находится в СИЗО "Лефортово" в Москве.
СК заявляет о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к преступной группировке, однако сам бывший губернатор не признает свою вину. В Хабаровске до сих пор проходят митинги в его поддержку. Врио главы региона является Михаил Дегтярев.
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