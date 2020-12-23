Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста Фургалу

Суд рассмотрит жалобу в 10:10 утра. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест до 9 марта. Фургал был задержан 9 июля 2020 года. СК РФ подозревает Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004 и 2005 годах. Всё время после задержания Фургал находится в СИЗО "Лефортово" в Москве.

СК заявляет о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к преступной группировке, однако сам бывший губернатор не признает свою вину. В Хабаровске до сих пор проходят митинги в его поддержку. Врио главы региона является Михаил Дегтярев.