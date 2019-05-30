Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов и представление прокуратуры на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за хулиганство и побои. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе суда, подчеркнув, что заседание намечено на 13 июня.

Там подчеркнули, что прокуратура выразила несогласие с исключением из обвинения квалифицирующего признака «по предварительному сговору», но сроки наказания просит сохранить. В свою очередь, защита осужденных просит полностью исключить статью «Хулиганство» и убрать из приговора составы преступлений, где есть формулировка «из хулиганских побуждений», и переквалифицировать их, отмечают «Известия».

Как напоминают Дни.ру, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил обвиняемых к реальным срокам заключения. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал приговор футболистам слишком жестким. По его мнению, на это повлиял раздутый общественный резонанс дела. Юрист считает, что в данном случае на решение суда сильное влияние оказало помимо общественного порицания следствие и позиция прокуратуры.

Ранее НСН писала, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в случае этапировия в колонию могут поработать там тренерами. Как отмечает агентство «Р-Спорт», об этом заявила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она предположила, что футболисты могли бы заниматься с несовершеннолетними заключенными.

