Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову

Как отметили в учреждении, судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор Абызова и других фигурантов пройдет 27 июня.

В декабре прошлого года экс-министра признали виновным в мошенничестве и организации преступного сообщества и приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 80 млн рублей. Защита обжаловала приговор осужденному.

