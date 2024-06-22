Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову
Московский городской суд проверит законность приговора бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, которому дали 12 лет колонии по делу о создании преступного сообщества и преступлениях коррупционной и экономической направленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Преображенский суд.
Как отметили в учреждении, судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор Абызова и других фигурантов пройдет 27 июня.
В декабре прошлого года экс-министра признали виновным в мошенничестве и организации преступного сообщества и приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 80 млн рублей. Защита обжаловала приговор осужденному.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru