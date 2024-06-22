Мосгорсуд проверит законность приговора экс-министру Абызову

Московский городской суд проверит законность приговора бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, которому дали 12 лет колонии по делу о создании преступного сообщества и преступлениях коррупционной и экономической направленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Преображенский суд.

Обвиняемый в хищениях экс-министр Абызов вернул в бюджет более 20 миллиардов рублей

Как отметили в учреждении, судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор Абызова и других фигурантов пройдет 27 июня.

В декабре прошлого года экс-министра признали виновным в мошенничестве и организации преступного сообщества и приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 80 млн рублей. Защита обжаловала приговор осужденному.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/ Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ПриговорМихаил АбызовМосгорсуд

Горячие новости

Все новости

партнеры