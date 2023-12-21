Экс-министра Абызова приговорили к 12 годам колонии

Экс-министра признали виновным в мошенничестве и организации преступного сообщества. Путем частичного сложения наказания Абызов получил 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 80 миллионов рублей.

По данным следствиям, Абызов и другие фигуранты уголовного дела в 2012-2018 годах похитили у энергетических компаний РЭС и «Сибэко» четыре миллиарда рублей. Также правоохранительные органы полагают, что они участвовали в незаконной предпринимательской деятельности и получили более 32 миллиардов рублей.

Абызов занимал должность министра Открытого правительства в 2012-2018 годах. Экс-чиновника задержали в марте 2019 года, напоминает «Радиоточка НСН».

