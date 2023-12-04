Обвиняемый в хищениях экс-министр Абызов вернул в бюджет более 20 миллиардов рублей
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов выплатил в российский бюджет более 20 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката.
Уточняется, что Абызов погасил часть долга за счет своего имущества. В общей сложности он должен вернуть в бюджет более 32 миллиардов рублей. На сегодняшний день его долг составляет 11 миллиардов 120 миллионов рублей.
Абызов занимал свой пост в течение шести лет - с 2012 по 2018 год. Он был задержан в марте 2019 года. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве, создании преступного сообщества, мошенничестве, подкупе и легализации полученных преступным путем денег. Сам Абызов свою вину не признает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru