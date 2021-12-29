Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела о ликвидации центра «Мемориал»

В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества «Мемориал» (также признано иноагентом в РФ и накануне решением суда ликвидировано на территории РФ), другое - в Мосгорсуд против ПЦ «Мемориал».

Правозащитный центр «Мемориал» занимается юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным.

Решение суда о ликвидации правозащитного общества «Мемориала» (признано в России НКО-иноагентом) является катастрофой, которая указывает на то, что в России продолжатся репрессии в отношении гражданского общества, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте, журналист и публицист Николай Сванидзе.

