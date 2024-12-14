Мосгорсуд подтвердил виновность блогера Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

Московский городской суд утвердил решение Тверского суда столицы о назначении блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой административного штрафа за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что размер штрафа составляет 50 тысяч рублей.

25 апреля 2024 года Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Адвокат блогера потребовал у суда прекратить производство по делу в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Сама Ивлеева в суде не присутствовала и вину не признала.

50 тыс. руб.: Мосгорсуд подтвердил виновность Насти Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

В 2022 году в одной из соцсетей знаменитость опубликовала пост, в котором осудила проведение СВО. Публикацию телеведущая не удалила.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лидер группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и региональный комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены концерта коллектива.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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