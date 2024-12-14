Мосгорсуд подтвердил виновность блогера Ивлеевой в дискредитации ВС РФ
Московский городской суд утвердил решение Тверского суда столицы о назначении блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой административного штрафа за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что размер штрафа составляет 50 тысяч рублей.
25 апреля 2024 года Тверской суд Москвы оштрафовал Ивлееву по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Адвокат блогера потребовал у суда прекратить производство по делу в связи с истечением сроков давности и с отсутствием состава преступления. Сама Ивлеева в суде не присутствовала и вину не признала.
В 2022 году в одной из соцсетей знаменитость опубликовала пост, в котором осудила проведение СВО. Публикацию телеведущая не удалила.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лидер группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и региональный комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены концерта коллектива.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Турция собирается выйти из санкционного списка по Газпромбанку
- IT-эксперт: Из-за блокировки Viber пользователи не испытают трудностей
- Мосгорсуд подтвердил виновность блогера Ивлеевой в дискредитации ВС РФ
- СМИ: В день выборов у парламента Грузии собрались протестующие
- В посольстве Узбекистана в России появится должность представителя МВД
- СМИ: Рома Зверь подал в суд на чиновников после отмены концерта в Твери
- Опрос: 63% россиян проведут новогодние праздники дома
- Мужчина пострадал при обстреле ВСУ в Донецке
- В Грузии начались президентские выборы с единственным кандидатом
- В России предложили запретить скидки на алкоголь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru