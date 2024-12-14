Мосгорсуд подтвердил виновность блогера Ивлеевой в дискредитации ВС РФ

В 2022 году в одной из соцсетей знаменитость опубликовала пост, в котором осудила проведение СВО. Публикацию телеведущая не удалила.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что лидер группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык) подал в суд на министра культуры Тверской области Ксению Глинку и региональный комитет по физической культуре и спорту региона из-за отмены концерта коллектива.