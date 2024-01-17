Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение дело блогера из Таджикистана
Мосгорсуд отменил решение Симоновского районного суда об отказе в аресте блогера из Таджикистана Салмона Раджабзода (Джумобоя), сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Блогер оказался под следствием после публикации видео, в которых он домогался девушек на улице, предлагая им обменяться номерами телефонов или поцеловаться. Также инфлюэнсер позволял себе нелестные высказывания. «Скоро все русские девушки будут наши», - говорил он в видео. По версии следствия, ролики Раджабзода оскорбляют русских девушек. Против него завели уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды. Сам блогер отрицает вину, утверждая, что на видео звучит не его голос.
Симоновский районный суда Москвы 9 января освободил блогера из-под стражи в зале суда. Однако прокуратура, настаивая на аресте, подала апелляцию. Теперь Мосгорсуд отменил постановление об освобождении, материалы дела вновь направили на рассмотрение.
Ранее блогер Хилми Форкс получил 3 года колонии по делу о распространении порнографии. Основанием для возбуждения дела стал видеоролик, сообщает «Радиоточка НСН».
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