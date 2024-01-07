В Москве возбудили дело об оскорблении мигрантом славянских девушек

Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана, оскорблявшего девушек славянской внешности, пишет ТАСС.

Титов призвал россиян не опасаться трудовых мигрантов

Дело возбуждено по статье о возбуждении ненависти либо вражды. По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина снял и разместил в Сети видеоролик, содержащий признаки унижения славянских девушек.

Уроженца Таджикистана задержали. Следователи проверяют другие ролики, снятые подозреваемым.

В Забайкалье в декабре приговорили к тюремным срокам трех мигрантов, изнасиловавших 21-летнюю россиянку, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное ДелоМигрантыСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры