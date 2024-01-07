В Москве возбудили дело об оскорблении мигрантом славянских девушек
Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана, оскорблявшего девушек славянской внешности, пишет ТАСС.
Дело возбуждено по статье о возбуждении ненависти либо вражды. По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина снял и разместил в Сети видеоролик, содержащий признаки унижения славянских девушек.
Уроженца Таджикистана задержали. Следователи проверяют другие ролики, снятые подозреваемым.
В Забайкалье в декабре приговорили к тюремным срокам трех мигрантов, изнасиловавших 21-летнюю россиянку, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru