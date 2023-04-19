Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Чекалиной на запрет пользоваться интернетом

17 марта блогер Валерия «Лерчек» Чекалина опубликовала прощальный пост перед запретом на использование телефоне. В своем посте Чекалина поделилась семейными фотографиями и поблагодарила подписчиков за преданность на протяжении семи лет.

Крупные блогеры давно занимаются серьезным бизнесом по типу пирамиды, эту сферу необходимо регулировать, заявил на фоне проверок блогеров заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».

