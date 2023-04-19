Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Чекалиной на запрет пользоваться интернетом

Мосгорсуд отклонил жалобу блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) на запрет пользоваться интернетом, передает РИА Новости.

Так, суд посчитал необходимым решение об избрании меры пресечения оставить без изменения.

До этого савеловский суд Москвы наложил арест на деньги и имущество на общую сумму 311 миллионов рублей блогера-миллионника Валерии Чекалиной и ее супруга. Сумма является установленным ущербом по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов.

«Не оплатили!»: Адвокат объяснил арест имущества блогера Lerchek

17 марта блогер Валерия «Лерчек» Чекалина опубликовала прощальный пост перед запретом на использование телефоне. В своем посте Чекалина поделилась семейными фотографиями и поблагодарила подписчиков за преданность на протяжении семи лет.

Крупные блогеры давно занимаются серьезным бизнесом по типу пирамиды, эту сферу необходимо регулировать, заявил на фоне проверок блогеров заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».

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