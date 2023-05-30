Мосгорсуд оставил в СИЗО режиссера Беркович
Московский городской суд оставил в следственном изоляторе театрального режиссёра Евгению Беркович из Санкт-Петербурга по делу о пропаганде терроризма. Инстанция признала законным её арест и отклонила жалобу адвокатов.
Как заявила сама режиссёр по видеосвязи из СИЗО, она не может быть виновна в том, что ей вменяют в виду того, что самого преступления не было. Она пояснила, что спектакль, в котором следствие усмотрело пропаганду терроризма, представлял собой попытку разобраться в проблеме вовлечения женщин в исламский терроризм. Причём спектакль получил две национальные театральные премии «Золота маска».
При этом у Беркович без её присмотра остались приёмные дети с психическими заболеваниями. По словам адвокатов, их уже несколько раз брали и возвращали в другие семьи. Отрыв детей с таким проблемами со здоровьем от матери может нанести им серьёзный вред.
Сегодня же Мосгорусд рассмотрит ходатайство об отмене ареста драматурга Светланы Петрийчук. Беркович по её пьесе поставила спектакль «Финист - Ясный сокол» о женщинах, которые знакомились в соцсетях с исламистами и переезжали к ним в Сирию.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее певец Александр Розенбаум на концерте выступил в защиту Беркович и Петрийчук и призвал «включить заднюю» в данном случае.
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