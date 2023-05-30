Мосгорсуд оставил в СИЗО режиссера Беркович

Московский городской суд оставил в следственном изоляторе театрального режиссёра Евгению Беркович из Санкт-Петербурга по делу о пропаганде терроризма. Инстанция признала законным её арест и отклонила жалобу адвокатов.

Как заявила сама режиссёр по видеосвязи из СИЗО, она не может быть виновна в том, что ей вменяют в виду того, что самого преступления не было. Она пояснила, что спектакль, в котором следствие усмотрело пропаганду терроризма, представлял собой попытку разобраться в проблеме вовлечения женщин в исламский терроризм. Причём спектакль получил две национальные театральные премии «Золота маска».