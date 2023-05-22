Экс-глава СПЧ Федотов назвал «дикостью» арест женщин за нетяжкие преступления

«Это очень разумное и правильное предложение, другое дело, что его надо было делать гораздо раньше. В период, когда я возглавлял Совет по правам человека, я неоднократно бывал в СИЗО и встречал там женщин, попавших туда за преступления самой небольшой тяжести. При этом бывало, что эти женщины имели одного или нескольких несовершеннолетних детей. Когда я про эти конкретные случаи рассказывал прокурорам соответствующих регионов, они отвечали: "Не может быть!" К сожалению, может. Это абсолютно дикая ситуация, когда женщин сажают в СИЗО за такие преступления, это страшная ошибка», - сказал Федотов.

По его словам, СИЗО в Москве и других регионах переполнены, и там нет смысла содержать подобных правонарушителей.

«Как правило, наши суды не дают лишение свободы по делам небольшой тяжести. При этом СИЗО переполнены, перелимит в некоторых регионах, например, в Москве, составляет очень большой процент. Держать в СИЗО и женщин, и мужчин, совершивших преступления небольшой степени тяжести, бессмысленно, потому что суды часто дают им наказания, не связанные с лишением свободы. Спрашивается, зачем вы их держали в СИЗО, если все заканчивается штрафами или исправительными работами?» - недоумевает экс-глава СПЧ.

Федотов также отметил, что следователи идут простым путем, сажая подозреваемых, а судьи попадают под подозрение за мягкие наказания.