Экс-глава СПЧ Федотов назвал «дикостью» арест женщин за нетяжкие преступления
Прокуроры не верят, что матерей бросают в переполненные СИЗО за преступления небольшой тяжести, однако следователям так удобнее, сказал в эфире НСН Михаил Федотов.
Заключение под стражу женщин, совершивших преступления небольшой тяжести, является страшной ошибкой, заявил в интервью НСН бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев ранее предложил на встрече с Владимиром Путиным не привлекать к уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести женщин, а также всех тех, кто впервые совершил подобные правонарушения.
«Это очень разумное и правильное предложение, другое дело, что его надо было делать гораздо раньше. В период, когда я возглавлял Совет по правам человека, я неоднократно бывал в СИЗО и встречал там женщин, попавших туда за преступления самой небольшой тяжести. При этом бывало, что эти женщины имели одного или нескольких несовершеннолетних детей. Когда я про эти конкретные случаи рассказывал прокурорам соответствующих регионов, они отвечали: "Не может быть!" К сожалению, может. Это абсолютно дикая ситуация, когда женщин сажают в СИЗО за такие преступления, это страшная ошибка», - сказал Федотов.
По его словам, СИЗО в Москве и других регионах переполнены, и там нет смысла содержать подобных правонарушителей.
«Как правило, наши суды не дают лишение свободы по делам небольшой тяжести. При этом СИЗО переполнены, перелимит в некоторых регионах, например, в Москве, составляет очень большой процент. Держать в СИЗО и женщин, и мужчин, совершивших преступления небольшой степени тяжести, бессмысленно, потому что суды часто дают им наказания, не связанные с лишением свободы. Спрашивается, зачем вы их держали в СИЗО, если все заканчивается штрафами или исправительными работами?» - недоумевает экс-глава СПЧ.
Федотов также отметил, что следователи идут простым путем, сажая подозреваемых, а судьи попадают под подозрение за мягкие наказания.
«Следователю, конечно, удобнее взять под стражу подозреваемого или обвиняемого, но в Уголовном-процессуальном кодексе написано, что содержание под стражей назначается, если невозможна более мягкая мера пресечения. Это исключительная мера, когда невозможно применить другую. Сравните две цифры: в колониях у нас находятся порядка полумиллиона человек, а в СИЗО – сто тысяч. Так не должно быть по логике вещей, у нас же не появляется каждый год по сто тысяч новых заключенных. При этом примерно треть уголовных дел заканчиваются прекращением производства или вынесением приговора, не связанного с лишением свободы. К сожалению, эту практику очень трудно переломить. Сейчас, если судья не дает согласие следствию на заключение под стражу, всегда возникает подозрение, а не было ли здесь коррупционной сделки? Если судья даст наказание по максимуму, его никто за это не накажет, а если вынесет очень мягкий приговор, ему скажут: "Ага, понятно, сколько взял?"», - заключил собеседник НСН.
В апреле 2023 года в отношении драматурга Светланы Петрийчук и режиссера Евгении Беркович, являющихся авторами спектакля «Финист Ясный Сокол», возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В начале мая их отправили под арест на два месяца.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз сократил поставки автомобилей в Россию на 80%
- Боррель сообщил о подготовке 15 тысяч украинских военных
- Путин поручил уточнить ценовые индикаторы на нефть
- Bloomberg: экспорт российской нефти в Азию достиг нового пика
- Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя
- СМИ: Казахстан отказался согласовать назначение нового посла Украины в республике
- СМИ: минимум 39 диверсантов убили, еще пятерых взяли в плен в Белгородской области
- Гладков: большая часть населения покинула приграничные белгородские села
- В Австрии выставили на продажу имущество «дочки» «Газпрома»
- GT: визит Зеленского на G7 показал нежелание Запада завершить конфликт миром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru