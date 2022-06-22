Мосгорсуд оставил ректора «Шанинки» в СИЗО

В среду на заседании Мосгорсуда прокуратура просила оставить Зуева в СИЗО, мотивируя это тем, что он играл активную роль во вменяемом ему преступлении.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение Мосгорсуда о заключении под стражу Зуева. По словам омбудсмена, в обращении к суду она указала в качестве аргументов болезнь подсудимого и его ребенка.

Сергей Зуев был задержан в октябре прошлого года в рамках уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на реализацию госконтрактов в сфере образования. Ректор вуза вину не признает.

