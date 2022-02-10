Защита «обескуражена» переводом ректора «Шанинки» Зуева из больницы СИЗО в камеру
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев переведен из больницы следственного изолятора №1 «Матросская тишина» в общую камеру СИЗО. Об этом рассказал «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Кравченко. По его словам, из больницы учёного выписали без объяснения причин.
Как признался Кравченко, защитники обвиняемого «обескуражена» такими шагами Федеральной службы исполнения наказаний. По данным адвокатов, врачи назначили Зуеву новое лечение на фоне повышенного кровяного давления.
Кроме того, накануне защита подала следствию просьбу о допуске к профессору гражданских медиков, поскольку есть опасение, что он может находиться в предынфарктном состоянии. Перевод в камеру адвокаты считают недопустимым и незаконным, они готовятся обжаловать это решение.
Сергей Зуев был задержан в октябре 2021 года в рамках расследования уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для реализации государственных контрактов в сфере образования. По этому делу также, в частности, проходит обвиняемой бывшая замминистра просвещения и топ-менеджер Сбербанка Марина Ракова.
Ректор «Шанинки» не признает вину. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев выступает против содержания Зуева в СИЗО, поскольку уверен, что в этом нет никакой необходимости.
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