Москалькова обжаловала заключение ректора «Шанинки» под стражу
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Верховный суд с просьбой пересмотреть решение Мосгорсуда о заключении под стражу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. Об этом сообщает «Интерфакс».
Москалькова заявила, что в обращении к суду указала в качестве аргументов болезнь подсудимого и его ребенка. Кроме того, до вынесения судебного вердикта она указала на то, что есть другие меры принуждения, в том числе залог и домашний арест.
Сергей Зуев был задержан в октябре 2021 года в рамках расследования уголовного дела о хищении более 50 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для реализации государственных контрактов в сфере образования. Ректор «Шанинки» не признает вину.
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