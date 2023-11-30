Мосгорсуд оставил под стражей драматурга Петрийчук и режиссера Беркович

Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечит работой до 120 тыс. москвичей Новый стандарт предпрофильного образования в школах Москвы позволит познакомиться с профессиями и подготовиться к поступлению в вуз Единый сервис-агрегатор возможностей для людей с инвалидностью создали в столице Тестирование электробуса малого класса продолжится зимой