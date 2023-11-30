Мосгорсуд оставил под стражей драматурга Петрийчук и режиссера Беркович

Мосгорсуд до 2024 года оставил в СИЗО режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что постановление Замоскворецкого районного суда Москвы было оставлено без изменений, а апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения.

Таким образом девушки останутся под арестом до 10 января 2024 года.

Ранее Беркович и Петрийчук были арестованы по делу об оправдании терроризма, которое было заведено из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол», сообщает RT.

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Фото: telegram.org
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