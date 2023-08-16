Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом

Обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов блогера Елену Блиновскую оставили под домашним арестом до 26 октября, сообщает ТАСС.

Прокуратура просит взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей

Соответствующее решение принял Мосгорсуд, который оставил постановление Пресненского суда без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения.

Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что в рамках дела были арестованы активы на 64 млрд рублей, в том числе имущество ряда компаний.

По состоянию на середину июля Блиновская выплатила государству 30 миллионов рублей в счёт неуплаченных налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: sledcom.ru
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