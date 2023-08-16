Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под домашним арестом
Обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов блогера Елену Блиновскую оставили под домашним арестом до 26 октября, сообщает ТАСС.
Соответствующее решение принял Мосгорсуд, который оставил постановление Пресненского суда без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения.
Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова заявила, что в рамках дела были арестованы активы на 64 млрд рублей, в том числе имущество ряда компаний.
По состоянию на середину июля Блиновская выплатила государству 30 миллионов рублей в счёт неуплаченных налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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