Прокуратура просит взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей

Столичная прокуратура потребовала взыскать с блогера Елена Блиновской 918,9 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба государству, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

Адвокат: Блиновская выплатила 30 млн из вменяемых ей 918 млн рублей неуплаченных налогов

Так, прокуратура просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в виде компенсации ущерба после совершенного налогового преступления.

В прокуратуре отметили, что исковое заявление оформлено в рамках расследования уголовного дела.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд арестовал более 100 миллионов рублей, валюту и золотые монеты Блиновской.

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ФОТО: РИА Новости
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