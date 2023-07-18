Прокуратура просит взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей

Так, прокуратура просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в виде компенсации ущерба после совершенного налогового преступления.

В прокуратуре отметили, что исковое заявление оформлено в рамках расследования уголовного дела.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд арестовал более 100 миллионов рублей, валюту и золотые монеты Блиновской.



