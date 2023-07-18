Прокуратура просит взыскать с Блиновской более 918 миллионов рублей
Столичная прокуратура потребовала взыскать с блогера Елена Блиновской 918,9 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба государству, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.
Так, прокуратура просит взыскать с Блиновской 918 908 197 рублей в виде компенсации ущерба после совершенного налогового преступления.
В прокуратуре отметили, что исковое заявление оформлено в рамках расследования уголовного дела.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд арестовал более 100 миллионов рублей, валюту и золотые монеты Блиновской.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru