Мосгорсуд оставил без изменений приговор иноагенту Кацу
Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор Басманного суда признанному иноагентом блогеру Максиму Кацу по факту распространения фейков о российской армии. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, Басманный суд назначил Кацу наказание в виде 8 лет колонии общего режима в августе 2023 года. Также суд запретил иноагенту администрировать ресурсы в интернете на протяжении 4 лет. Прокуратура требовала для Каца 10 лет колонии.
Следствие установило, что Кац опубликовал 3 апреля 2022 года на YouTube-канале видеозапись, содержащую недостоверную информацию об уничтожении российской армией мирного населения и населенных пунктов на Украине во время спецоперации. Блогер, по словам адвоката, свою вину не признал.
Ранее Басманный суд заочно приговорил журналиста Майкла Наки (признан в России иноагентом) и основателя Telegram-канала «Сканер» Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук, признан в России иноагентом) к 11 годам заключения по делу о распространении фейков о российской армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru