Мосгорсуд оставил без изменений приговор иноагенту Кацу

Мосгорсуд оставил в силе заочный приговор Басманного суда признанному иноагентом блогеру Максиму Кацу по факту распространения фейков о российской армии. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Басманный суд назначил Кацу наказание в виде 8 лет колонии общего режима в августе 2023 года. Также суд запретил иноагенту администрировать ресурсы в интернете на протяжении 4 лет. Прокуратура требовала для Каца 10 лет колонии.