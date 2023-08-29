Иноагентов Наки и Карпука заочно приговорили к 11 годам колонии за фейки об армии
Столичный Басманный суд заочно приговорил журналиста Майкла Наки (признан в России иноагентом) и основателя Telegram-канала «Сканер» Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук, признан в РФ иноагентом) к 11 годам заключения по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Наки и Карпука признали виновными в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ группой лиц из политической ненависти с искусственным созданием доказательств обвинения.
«Суд ... назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет колонии общего режима заочно», — отмечается в сообщении.
Кроме того, иноагентам запретили на пять лет администрировать интернет-ресурсы.
По данным обвинения, Наки и Карпук записали видео о событиях в Мариуполе и на Запорожской атомной электростанции с недостоверной информацией об армии России. Блогеры ранее покинули РФ, пишет Ura.ru. Они объявлены в международный розыск.
Ранее блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии за публичное распространение фейков о ВС России, напоминает RT.
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