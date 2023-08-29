Иноагентов Наки и Карпука заочно приговорили к 11 годам колонии за фейки об армии

Наки и Карпука признали виновными в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ группой лиц из политической ненависти с искусственным созданием доказательств обвинения.

«Суд ... назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет колонии общего режима заочно», — отмечается в сообщении.

Кроме того, иноагентам запретили на пять лет администрировать интернет-ресурсы.

По данным обвинения, Наки и Карпук записали видео о событиях в Мариуполе и на Запорожской атомной электростанции с недостоверной информацией об армии России. Блогеры ранее покинули РФ, пишет Ura.ru. Они объявлены в международный розыск.

Ранее блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии за публичное распространение фейков о ВС России, напоминает RT.

