Верзилова приговорили к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки о ВС России

Столичный Басманный суд заочно приговорил экс-издателя признанной в России иноагентом «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента) к восьми годам и четырем месяцам заключения за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

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Суд признал Верзилова виновным в публичном распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

«Назначить... наказание в виде 8 лет и 4 месяцев колонии общего режима», — объявила судья.

Подсудимый находится за рубежом, приговор ему вынесли заочно.

Ранее Басманный суд заочно приговорил Верзилова к 8,5 года заключения по делу о фейках о ВС РФ. Однако Мосгорсуд отменил решение, напоминает RT. Дело направили на рассмотрение в суд первой инстанции.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
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