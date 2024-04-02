Верзилова приговорили к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки о ВС России
Столичный Басманный суд заочно приговорил экс-издателя признанной в России иноагентом «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента) к восьми годам и четырем месяцам заключения за распространение фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Суд признал Верзилова виновным в публичном распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
«Назначить... наказание в виде 8 лет и 4 месяцев колонии общего режима», — объявила судья.
Подсудимый находится за рубежом, приговор ему вынесли заочно.
Ранее Басманный суд заочно приговорил Верзилова к 8,5 года заключения по делу о фейках о ВС РФ. Однако Мосгорсуд отменил решение, напоминает RT. Дело направили на рассмотрение в суд первой инстанции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru