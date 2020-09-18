Защита Фургла просит выпустить его из СИЗО под залог

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала просят отпустить его из следственного изолятора под залог. Сумму защита предлагает оставить на усмотрение суда. Об этом они заявили в Мосгорсуде, где рассматривается их жалоба на продление ареста экс-чиновника, передает ТАСС.

Сам Сергей Фургал принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», где он содержится. Защита бывшего главы региона считает продление ареста необоснованным, немотивированным, принятом с серьёзным нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса.

Басманный районный суд Москвы в начале сентября продлил арест Сергея Фургалау до 9 декабря. По версии следствия, экс-губернатор был заказчиком убийств и покушений на своих конкурентов в Хабаровском крае в начале 2000-ых годов, будучи тогда предпринимателем. Фургал своей вины не признаёт.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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