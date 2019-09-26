Выводы из дела Устинова

Басманный суд Москвы освободил из-под стражи Алексея Миняйло, против него также прекращено уголовное дело об участии в массовых беспорядках 27 июля. Судья Артур Карпов вынес решение, согласно которому действия Миняйло имеют лишь административную составляющую. Следователь и прокурор просили освободить Миняйло под домашний арест. Судья же принял решение вообще прекратить уголовное дело из-за несоответствий в обвинении.

Дело самого Павла Устинова, актера, осужденного к 3,5 годам колонии якобы за применение насилия к сотруднику ОМОНа, сейчас находится на рассмотрении в Мосгорсуде, который сегодня перенес рассмотрение апелляции. Защита и потерпевшая сторона попросили приобщить к делу видеозаписи задержания. Суд отложил заседание на 30 сентября для обеспечения зала техническими средствами для просмотра этих видео. В апелляции Генпрокуратуры суду предлагается не назначать Павлу Устинову реальный срок, в остальном приговор оставить без изменения. Защита настаивает на невиновности актера. Сам Устинов свою вину не признает, утверждая, что никак не контактировал с потерпевшим. Суд первой инстанции счел доказанным, что актер во время несанкционированной акции на Пушкинской площади оказал активное сопротивление при задержании, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки. Впоследствии, когда дело получило огромный общественный резонанс, заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев подал апелляционное представление с просьбой пересмотреть приговор Устинову. На следующий день Мосгорсуд отпустил осужденного из СИЗО.

Выводы о том, оправдают Павла Устинова или нет, делать по-прежнему рано. Когда его освободили из-под стражи, высказывались предположения, что приговор Устинову будет отменен, либо наказание будет переведено в условное. Об этом, в частности, заявлял зампредседателя Совета при президенте РФ по правам человека Евгений Бобров. А глава Росгвардии Виктор Золотов высказывался за вынесение Павлу Устинову приговора в виде года условно. Сегодняшнее прекращение дела Миняйло дает возможность предположить, что некоторые судьи свои выводы из истории с Устиновым уже сделали.

Слишком суровым наказание, которое суд избрал Павлу Устинову, назвал на сегодняшнем заседании даже потерпевший, сержант спецназа Александр Лягин. Вместе с тем, он продолжает настаивать на виновности актера. Вероятно, начальство забыло его предупредить, что конъюнктура несколько изменилась.

