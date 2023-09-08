Мосгоризбирком: Все хакерские атаки на ДЭГ успешно отражены

Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова заявила, что были зафиксированы DDoS-атаки на операторов с целью нарушения голосования в ДЭГ, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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В ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве она отметила, что атаки были отбиты и в настоящее время SMS приходят в штатном режиме.

«Официально в адрес МГИК с участковых комиссий информации о том, что что-то не работает, не поступило на сегодняшний час», – заключила Кириллова.

Ранее совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко заявил, что причиной задержки поступления сообщений избирателям стали попытки атак на серверы компании, доставляющей СМС участникам ДЭГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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